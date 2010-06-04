Министр транспорта объявил благодарность ПЖД
11:41, 04 июня 2010Транспорт/Связь
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Трудовому коллективу
Министр транспорта и связи Украины Константин Ефименко объявил благодарность трудовому коллективу государственного предприятия «Приднепровская железная дорога». Об этом сообщает пресс-служба Минтранссвязи.
Благодарность объявлена за оперативное и качественное проведение ремонтно-строительных работ на подъездных колеях открытого акционерного общества «Сухая Балка».
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