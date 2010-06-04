Свыше 400 студентов пройдут практику на ЮЖД

Этим летом, как и в предыдущие годы, руководство Южной железной дороги организовало для студентов железнодорожных вузов традиционную производственную практику.

Наибольшее количество студентов-практикантов будет работать в пассажирском хозяйстве ЮЖД. Руководство пассажирской службы Южной железной дороги заключило договор с Украинской государственной академией железнодорожного транспорта о формировании летних студенческих отрядов из числа студентов академии в количестве 376 человек. Из них для Харьковского вагонного участка — 312 человек (300 проводников пассажирских вагонов и 12 осмотрщиков вагонов), для Сумского вагонного участка — 34 человек (30 проводников пассажирских вагонов, 2 слесаря по ремонту подвижного состава и 2 осмотрщика вагонов), для Полтавского вагонного участка — 30 проводников пассажирских вагонов. Договор буде действовать с 15 июня по 31 сентября.

Кроме того, как и в прошлые годы, в летних пассажирских перевозках будут задействованы студенты из числа выпускников профессиональных лицеев и Кременчугского техникума железнодорожного транспорта — всего 62 человека (20 экипировщиков водой, 19 билетных кассиров, 15 гладильщиков, 6 подсобных рабочих и 2 оператора стиральных машин). Работа в учебно-производственных отрядах позволит студентам не только углубить свои профессиональные знания, но и даст им возможность заработать неплохие деньги, поскольку труд студентов-практикантов оплачивается наравне со штатными работниками ЮЖД.