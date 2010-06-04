«Антонов» планирует завершить испытания Ан-158 осенью

Госпредприятие «Антонов» планирует осенью 2010 г. завершить программу сертификационных испытаний нового 99-местного самолета Ан-158. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Антонов».

В сообщении отмечается, что успешная эксплуатация Ан-148 способствует успешному продвижению линейки самолетов Ан-148/-158 на рынок.

«До настоящего времени, в соответствии с подписанными договорами и соглашениями, сформирован заказ на 96 самолетов этого семейства. В период до 2024 г. планируются поставки более 390 таких машин», – отмечено в сообщении.

При этом ГП “Антонов” напоминает, что 2 июня 2010 г. исполнился год со дня ввода в эксплуатацию регионального реактивного самолета нового поколения Ан-148. Своих первых коммерческих пассажиров Ан-148, изготовленный на ГП «Антонов», доставил под флагом авиакомпании «АэроСвит» из Харькова в Киев.

До настоящего времени этот самолет выполнил 968 коммерческих рейсов, перевез 38249 пассажиров, освоил внутренние авиамаршруты Украины, а также международные трассы из Украины в Москву, Тбилиси, Ригу, Белград, Варшаву, Будапешт, Софию, Стокгольм, Афины, Женеву.

21 мая 2010 г. на маршрутах «АэроСвита» начал работать второй Ан-148. Это первый экземпляр самолета, изготовленный на «Серийном заводе «Антонов». Он выполняет рейсы в Донецк и Львов и уже перевез более 2000 пассажиров.

Ан-148 успешно осваивает и воздушные пути России. Три самолета, изготовленные в ОАО «Воронежское Акционерное Самолетостроительное Общество» (ВАСО) эксплуатируются ГТК «Россия». Своих первых пассажиров по маршруту этой авиакомпании Ан-148 перевез 21 декабря 2009 г. По состоянию на 1 июня 2010 г., на борту трех российских Ан-148 путешествовали более 30000 человек.

«Работая в условиях рынка, мы делаем все, чтобы новые самолеты «Ан» в максимальной степени соответствовали пожеланиям заказчика. Ан-148 – один из таких современных продуктов, о чем свидетельствуют результаты первого года его коммерческой эксплуатации. В следующем году мы планируем вывести на воздушные трассы Ан-158. Таким образом, в распоряжении эксплуатантов будет уже линейка самолетов. Одной из главных наших задач по программе Ан-148/-158 является налаживание ритмичного производства этих самолетов и создание эффективной системы их послепродажного обслуживания», – отметил президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля 2010 г. на аэродроме ГП «Антонов» состоялся первый взлет нового регионального реактивного самолета Ан-158, постройка которого была завершена на предприятии.

Справка УНИАН. Ан-158 – региональный реактивный самолет нового поколения, предназначенный для перевозки до 99 пассажиров, созданный на базе Ан-148. В числе основных отличий Ан-158 от Ан-148: увеличено количество пассажирских мест, удлиненная на 2,5 м. пассажирская кабина, увеличен объем багажных полок в пассажирской кабине, усовершенствована конструкция крыла, уменьшен на 9% расход топлива и уменьшены на 12% прямые эксплуатационные расходы.

Серийное производство Ан-148 в условиях широкой кооперации налажено в Украине на Серийном заводе «Антонов» и в России в ОАО «Воронежское Акционерное Самолетостроительное общество». До конца 2010 г. в Киеве планируется построить еще три Ан-148, в Воронеже – пять. В 2011 г. темп выпуска должен возрасти. На «Антонов» – 9 машин, в «ВАСО» – 18. Увеличивая объем производства, в 2015 г. планируется выпустить 60 самолетов семейства Ан-148/-158: 24 – в Киеве и 36 – в Воронеже.

Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» в июле 2009 года, и в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основан в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).