Количество пользователей украинского Интернета уменьшилось

Размер украинской аудитории пользователей Интернета (уникальных пользователей, сделавших более одного просмотра страницы за май 2010 года и пользователей, которые просматривали страницы в этом же и в прошлом месяце) в мае 2010 года снизился на 12%, в сравнении с апрелем 2010 года, и составил почти 15,64 млн.чел. (в апреле – 17,6 млн.). Такие результаты приводятся в отчете украинского портала Bigmir)net «Глобальная статистика украинского Интернета» за май 2010 года, которым располагает УНИАН.

География распределения пользователей Интернет в мае 2010 года продемонстрировала, что в основном украинские пользователи Интернет живут в столице и в крупных городах, - на первые 8 регионов Украины в сентябре 2009 года пришлось почти 90% украинских пользователей Интернет.

Географически, как и прежде, лидирует киевский регион. Его доля составила 55,58% от общей аудитории. Далее, в порядке убывания, следуют такие крупные регионы как: Донецк, Харьков, Одесса, Львов, Днепропетровск, Крым, Луганск. Их суммарная доля составляет 31,48%.

В то же время у пользователей Житомирского и Ивано-Франковского регионов наименьшая активность, всего 0,16% и 0,15% соответственно, у Черновицкого региона 0,31%. На остальные регионы пришлось 12,32%.

Общее время, проведенное украинскими пользователями Интернет в глобальной сети в мае 2010 года составило более 3,64 млрд. минут, что на 5,2% меньше, чем в апреле 2010 года.