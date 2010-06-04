Предприятия «Укрморречфлота» увеличили отчисления в бюджет

За пять месяцев т.г. предприятия морского и речного транспорта перечислили в Государственный бюджет 899,1 млн. грн. – на 15% больше, чем за аналогичный период 2009 г., когда этот показатель составлял 781,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Как отмечается в сообщении, результат 5 месяцев 2010 г. также выше результата первого полугодия 2009 г. у, когда было перечислено 889,6 млн. грн.

В частности, морские торговые порты за 5 месяцев т.г. перечислили 740 млн. грн. – на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.