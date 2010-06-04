Госфлотинспекция провела профилактические мероприятия

Главная государственная инспекция Украины по безопасности судоходства провела первые с начала открытия навигации 2010 года тематические широкомасштабные профилактические мероприятия на речном транспорте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, одно из таких мероприятий проведено с целью проверки обеспечения соблюдения требований безопасности судоходства на судах, которые вовлечены в проведение празднований школьных выпускных вечеров. Патрулирование осуществлялось силами инспекторского состава структурных подразделений Госфлотинспекции Украины на участках судоходного пути реки Днепра в зонах ответственности Верхнеднепровского (г. Киев), Середнеднепровского (г. Днепропетровск), Нижнеднепровского (г. Херсон) и Припятского региональных представительств в вечернее и ночное время 27 мая – 2 июня.

Всего было проверено 18 теплоходов и обнаружены отдельные несоответствия требованиям безопасности судоходства, но в целом суда были подготовлены к навигации.

Со всеми капитанами провели инструктаж и рекомендовали, учитывая специфические условия мероприятий, которые проводятся на теплоходе, иметь на судне не менее двух вахтенных смен, соответствующее количество взрослых, которые сопровождают проведение мероприятия, и обеспечение хорошего освещения судна.

Патрулирование также проводилось в Венецианский заливе и возле Русановского пролива во время праздника «Бот-шоу» в рамках проведения выставки-продажи парусных и моторных яхт. Было проверено 39 маломерных судов. Обнаружено 17 нарушений, среди которых: передача управления судном другому лицу, отсутствие «Талона предупреждений» (11 случаев) и другие.