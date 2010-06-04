ЕБРР продает свои акции в МАУ «Австрийским авиалиниям»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) начал процесс передачи своих акций в авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) компании Austrian Airlines. Об этом в комментарии УНИАН по телефону сообщил пресс-секретарь ЕБРР в Украине Антон УСОВ.

«Мы подтверждаем, что исходя из существующих контрактных обязательств по вхождению ЕБРР в состав МАУ, ЕБРР обязан после определенного количества лет в качестве акционера МАУ продать свои акции стратегическому инвестору по требованию такового. Что сейчас и происходит, то есть, сейчас происходит процесс передачи акций ЕБРР «Австрийским авиалиниям», как это и было предусмотрено в изначальном договоре», - сказал он.

По словам А.УСОВА, процесс передачи начался недавно, однако он не смог назвать возможного срока его завершения. «По окончании процесса австрийцы должны об этом объявить», - отметил он.

А.УСОВ сообщил, что процесс передачи начат по требованию австрийского акционера.

При этом он подчеркнул, что участие ЕБРР в качестве акционера МАУ являлось взаимовыгодным. «Очень важно помнить: горизонт наших инвестиций составляет, как правило, 5 лет, мы в МАУ находились более 10. Это значит, что до этого и акционеры, и руководство компании рассматривали участие ЕБРР как полезный, нужный факт. Но сейчас, очевидно, пришло время, и по их требованию начата эта процедура. В момент нашего вхождения (в состав акционеров – УНИАН) было прописано, что по требованию стратегического инвестора мы должны продавать акции. То есть они сейчас исполняют свое право, которое предусмотрено контрактными обязательствами, и мы это делаем. Но с точки зрения банка - и это можно видеть по операционным показателям компании - это очень хорошая, полезная инвестиция», - сказал он.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800». Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Акционерами МАУ являются: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, UIAB (Австрия) – 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 9,9% и CIP – 6%.