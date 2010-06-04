Укрзализныця проанализирует черноморское направление

Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО поручил «Укрзализныце» проанализировать пропускную способность в направлениях к основным Черноморским портам Одесского, Николаевского и Крымского регионов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, ведомство должно выяснить нынешнюю ситуацию и перспективы с учетом увеличения грузопотока и предоставить предложения относительно первоочередных мер, которые необходимо провести для увеличения пропускной способности железнодорожных направлений в сторону азовско-черноморских портов.

«Мы говорим о том, что Украина – это транзитная страна. Транзитная страна – это не место на карте. Транзитная страна – это наличие инфраструктуры, коммуникаций, технологий и тому подобное, тогда это транзитная страна… Поэтому наша задача – создать условия, привлечь грузы», – отметил министр.