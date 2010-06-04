Укрзализныця запланировала ряд технических мероприятий

«Укрзализныця» на 2010 год запланировала ряд технических мероприятий для снижения травматизма граждан на железной дороге.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника Главного управления охраны и организации труда «Укрзализныци» Валерий СУСЛЕНКО.

По его словам, запланирован капремонт 90 железнодорожных переездов, ремонт 129 настилов, ремонт проезжей части 129 ж/д переездов, ремонт 52 пешеходных дорожек на переездах, ремонт подъездов и подходов к 123 ж/д переездам. Кроме того, будет улучшена видимость на ж/д переездах путем вырубки деревьев, отремонтированы 104 настила пешеходных мостов и туннелей, проведен ремонт 290 перронов, посадочных платформ, установлены 798 дополнительных информационных стендов, оповещающих о зонах безопасного прохода, а также будет восстановлена люминесцентная покраска лобовой части локомотивов, установлено более 3 км ограждений на 26 станциях.

Также планируется улучшить освещение более 50 станций, установить вторые шлагбаумы на переездах, где осуществляется регулярное автодвижение.

По словам В.СУСЛЕНКО, важным является также проведение «Укрзализныцей» разъяснительной работы, лекций, бесед о правилах поведения на ж/д транспорте.

В свою очередь, руководитель экспертной группы консорциума «МКГ» Дмитрий ПОДТУРКИН сообщил, что благодаря совместным с «Укрзализныцей» усилиям разработаны правила безопасности на ж/д транспорте в виде пиктограмм, что позволяет за счет визуализации упростить процесс донесения правил. «То есть каждому правилу соответствует определенная пиктограмма, которая одновременно является знаком – запрещающим или предписывающим, который можно увидеть на ж/д объектах», – сказал он.

По словам В.СУСЛЕНКО, с 2000 года количество случаев непроизводственного травматизма среди граждан постепенно и неуклонно снижается. Если в 2000 году было травмировано 1404 человек, то в 2009-м – 873. Основными причинами травматизма является несоблюдение гражданами правил безопасности: переход путей в неустановленных местах (39% случаев), хождение по путям (31%).