В Луцке в июне откроется автокинотеатр

Инвестиционная группа VolWest Group во второй половине июня 2010 года планирует открыть первый в Западной Украине автокинотеатр в спортивно-оздоровительном комплексе «Адреналин-Сити» в Луцке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как указывается в сообщении, автокинотеатр под открытым небом будет занимать территорию около 0,8 га. При этом компания не озвучивает сумму инвестиций в открытие кинотеатра.

В компании сообщили, что в спорткомплексе открыты теннисные корты и крытая площадка для игры в бадминтон. В планах компании открыть еще два теннисных корта под открытым небом.

СК «Адреналин-Сити» – проект инвестиционной группы VolWest Group, общая площадь которого будет составлять около 25 тыс. кв. м крытого помещения и 7 га территории под открытым небом. Первая очередь была открыта в августе 2009 года.

Сегодня в СК «Адреналин-Сити» работают крытый картинг с трассами для взрослых и детей (от 3 до 8 лет), футбольная и волейбольная площадки, теннисный корт, настольный теннис, мультимедийный тир, экстремальный велодром с площадкой для триала и dirty jumping, крытый пейнтбол, лазертаг и страйкбол, пруд для рыбалки, стрелковый клуб «Сечь» и комплекс для отдыха «Гарнизон».

В 2010 году была открыта вторая очередь развлекательных заведений, среди которых кинокомплекс «Адреналин» и спорткомплекс «Арена Сити», где размещены крытый роллердром, теннисные корты, арена для мини-футбола и помещение для игры в настольный теннис.

Справка УНИАН. Инвестиционная компания VolWest Group осуществляет стратегическое управление сетью магазинов «Наш край» (Луцк).