«Австрийские авиалинии» продали свою долю в МАУ

Авиакомпания Austrian Airlines продала свою долю в 22,5% в авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ).

Об этом в комментарии УНИАН сообщили в службе внешних связей Austrian Airlines.

«Да, мы продали свою долю в 22,5% в МАУ. Мы реструктуризируем свою компанию. Мы продали свою миноритарную долю в МАУ, так как сосредоточиваемся на своем основном бизнесе», - говорится в сообщении. При этом в компании сообщили, что Украина остается очень интересным рынком для «Австрийских авиалиний».

В то же время в компании отметили, что не могут назвать покупателя, так как с ним согласован вопрос о конфиденциальности.

Относительно акций, которые «Австрийскими авиалиниям» передают ЕБРР, в компании сообщили, что это предусмотрено их контрактом. Как отметили в австрийской компании, процесс передачи 9,9% акций сейчас реализуется. Таким образом, «Австрийские авиалинии» получают пакет, которым ЕБРР владел в МАУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сообщил, что он начал процесс передачи своих акций в авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) компании Austrian Airlines. «Мы подтверждаем, что исходя из существующих контрактных обязательств по вхождению ЕБРР в состав МАУ, ЕБРР обязан после определенного количества лет в качестве акционера МАУ продать свои акции стратегическому инвестору по требованию такового. Что сейчас и происходит, то есть сейчас происходит процесс передачи акций ЕБРР «Австрийским авиалиниям», как это и было предусмотрено в изначальном договоре», - сказал пресс-секретарь ЕБРР в Украине Антон УСОВ. По словам А.УСОВА, процесс передачи начался недавно, однако он не смог назвать возможного срока его завершения. Процесс передачи начат по требованию австрийского акционера.

Напомним, до недавнего времени 22,5% акций МАУ владела компания UIAB (Австрия) – 22,5%. Оставшиеся акции на сегодня разделены так: Фонд государственного имущества Украины – 61,58%, Европейский банк реконструкции и развития – 9,93% (начат процесс их передачи Austrian Airlines) и CIP – 6%.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800». Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).