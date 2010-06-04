Во Львове открыли представительство «Турецких авиалиний»

Вчера во Львове состоялось торжественное открытие представительства компании «Турецкие авиалинии».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, самолеты Аэробус-320 будут летать три раза в неделю - в понедельник, четверг и воскресенье. Вместимость самолета – 150 человек.

Львов является 118-м международным направлением авиакомпании и 6-м рейсом в Украину после Днепропетровска, Донецка, Киева, Одессы и Симферополя.

Напомним, что компания «Турецкие авиалинии» начала регулярное сообщение между Львовом и Стамбулом 27 июля 2009 года.

Справка УНИАН. Авиакомпания Turkish airlines была создана 20 мая 1933 года как Государственная авиационная администрация Турции. Выполняет ряд регулярных рейсов на 118 международных и 37 внутренних маршрутах в Европу, Азию, Африку, Америку.