Клюев пообещал выделить средства для строительства мостов

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ пообещал выделить на строительство мостов через Днепр в Запорожье средства в объеме, достаточном для завершения их строительства в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Запорожье.

«Мосты, безусловно, проблема для Запорожья, и мы продолжим строительство мостов. Это строительство начал Виктор ЯНУКОВИЧ, и дело чести нашего правительства, нашей команды, чтобы строительство это было завершено. Выделим средства на закупку вантов – предоплата пойдет, так как если этого сейчас не сделать, на полтора года мы сразу откинемся назад. Пойдет предоплата на плавсредства, чтобы начать монтировать центральные пролеты мостов, и начнется финансирование самого строительства», – сказал А.КЛЮЕВ.

В ходе рабочего совещания с руководителями местной власти и предприятий региона А.КЛЮЕВ заявил, что в течение текущего года на строительство мостов через Днепр в Запорожье будет выделено порядка 500 млн. грн. «А со следующего года выйдем на 1,5 млрд. грн. с тем, что бы до 2012 года включительно завершить строительство», – отметил он.

По словам А.КЛЮЕВА, к строительству наземных развязок, необходимых для нормального функционирования новых мостовых переходов, будет привлекаться «Укравтодор».

Как сообщал УНИАН, для продолжения строительства мостовых переходов через Днепр Запорожье просило предусмотреть в госбюджете на 2010 год 1 млрд. 400 млн. грн. отдельной строкой, однако на строительство мостов через Днепр не было запланировано средств вообще. Запорожью пообещали выделить средства из Стабилизационного фонда, в котором на 2010 год на все гособъекты предусмотрено 1 млрд. 200 млн. грн.