В Чернигове изучают возможность сборки белорусских троллейбусов

В Чернигове специалисты городского совета и ЗАО "Черниговский автозавод" изучают возможность налаживания сборки белорусских троллейбусов на производственной базе предприятия.

Как сообщил УНИАН городской голова Александр СОКОЛОВ, речь идет о сотрудничестве с минским предприятием "Коммунтранс" (Республика Беларусь).

По его словам, уже состоялись предварительные встречи при участии главы Черниговской облгосадминистрации Владимира ХОМЕНКО. Кроме того, руководитель области обсуждал черниговскую инициативу с представителями правительства Беларуси. Планируется, что этот вопрос также будет затронут во время встречи Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО, которая должна состояться на Черниговщине.

А.СОКОЛОВ отметил, что необходимость замены троллейбусного парка стоит перед всеми областными центрами. В то же время, на государственном уровне объявлено, что в ходе подготовки к Евро-2012 есть необходимость в новых 1200 троллейбусах.

"Мы должны рассматривать наше предприятие в этой теме. Это работа на перспективу", - сказал А. СОКОЛОВ, прибавив, что для Чернигова в целом белорусские предприятия могут стать важными партнерами, и нужно определить точки заинтересованности относительно сотрудничества.

Черниговский городской голова заявил, что дату начала сбора белорусских троллейбусов в Чернигове назвать сложно, поскольку сейчас продолжается подготовительная работа, изучение экономических составляющих и технических условий сотрудничества.

Справка УНИАН. ЗАО «Черниговский автозавод» создано в августе 2003 года. Основной вид деятельности предприятия – производство автобусов малого класса БАЗ 2215 «Дельфин». Производственный процесс охватывает заготовительный, кузовной, сборочный, покрасочный и ремонтно-испытательный этапы.

Черниговский автозавод входит в корпорацию «Эталон», которая объединяет 19 предприятий.