Глава Ивано-Франковской ОГА предлагает выпустить облигации

Председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК предлагает выпустить региональные (внутриобластные) облигации на 1 млрд. грн. для привлечения средств на строительство и реконструкцию дорог в области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос о мерах, принимаемых властью для ремонта дорог в городах области.

«Я думаю, что в ближайшее время я проведу совещание с руководителями фракций областного совета и, думаю, с учетом ситуации с бюджетом области, предложу депутатам областного совета выпустить свою внутреннюю областную облигацию под 1 млрд. грн., - сказал М.ВЫШИВАНЮК. - Если нам это удастся, то мы этот миллиард направим на реконструкцию и строительство новых дорог в области».

По его словам, в 2010 г. в областном бюджете на ремонт дорог предусмотрено всего 20 млн. грн. поступлений от транспортного сбора. «Ввиду нынешнего состояния дорог это очень мало», - добавил губернатор.

Он считает, что для того, чтобы сделать более-менее нормальные дороги в области, требуется порядка миллиарда гривен. Руководитель Прикарпатья убежден, что «другого пути нет».