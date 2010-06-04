Зарплату на "Запорожэлектротрансе" должны выплатить

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил Министерству финансов обеспечить выплату зарплаты на коммунальном предприятии "Запорожэлектротранс", которое сегодня не имеет возможности своевременно выплачивать зарплату сотрудникам из-за невыполнения государством обязательств по компенсации стоимости перевозки трамваями и троллейбусами льготных категорий населения.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение А. КЛЮЕВ дал Минфину сегодня в ходе рабочего совещания в Запорожской облгосадминистрации после доклада заместителя председателя Запорожской облгосадминистрации Геннадия ФУКСА, в котором говорилось, в частности, о том, что из запланированных 19 млн. грн. госкомпенсации КП "Запорожэлектротранс" на сегодняшний день получило только 7 млн. грн., что является основной причиной несвоевременной выплаты зарплаты коллективу предприятия.

"Закрыть вопрос по зарплате", - поручил А. КЛЮЕВ присутствовавшему на совещании представителю Минфина.

Как сообщал УНИАН, по словам гендиректора "Запорожэлектротранса" Николая РЫЖЕНЬКИХ, за пять месяцев 2010 года в Запорожье перевезено трамваями и троллейбусами 18 млн. 819 тыс. человек - представителей льготных категорий, сумма расходов на что составила более 18 млн. грн. При этом из государственного бюджета в качестве компенсации обеспечения бесплатного проезда льготников поступило 6 млн. 917 тыс. грн. - 36,7% от необходимого. Недофинансирование составило 11 млн. 902 тыс. грн.

Задолженность по выплате заработной платы на предприятии превысила 2 млн. грн.

Справка УНИАН. Коммунальное предприятие "Запорожэлектротранс" - единственное предприятие, осуществляющее в Запорожье пассажироперевозки трамваями и троллейбусами.