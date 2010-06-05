Экипажи British Airways начали 5-дневную забастовку

Члены экипажей крупнейшей британской авиакомпании British Airways (ВА) начинают в субботу третью, последнюю из нынешней серии, пятидневную забастовку в знак протеста против односторонних изменений компанией условий их труда, РИА Новости.

Две предыдущие пятидневные акции протеста состоялись с 24 по 28 мая и с 30 мая по 3 июня этого года. В пятницу бортпроводники на один день вернулись на рабочие места, однако в субботу они снова не выйдут на работу. "Мы очень расстроены тем, что акции протеста продолжатся вплоть до 9 июня. Мы продолжим делать все возможное, чтобы минимизировать ущерб, который наносится пассажирам", - объявило руководство авиакомпании.

ВА обещает выполнять все рейсы из лондонских аэропортов "Гэтвик" и "Сити". Что касается крупнейшего аэропорта страны - лондонского "Хитроу", то оттуда авиаперевозчик планирует осуществить 80% дальнемагистральных и 60% ближнемагистральных рейсов. Для работы в дни забастовки привлечены сотрудники других подразделений авиакомпании, которые согласились занять место бастующих коллег. Профсоюз Unite, отстаивающий интересы сотрудников ВА, заявил, забастовки уже нанесли авиакомпании ущерб в размере 120 миллионов фунтов стерлингов. Unite намерен в скором времени провести новое голосование среди членов профсоюза с целью устроить забастовки в летний период, если авиакомпания не пойдет на уступки сотрудникам.

Между тем, сам профсоюз уже снял ряд требований к руководству ВА, настаивая лишь на выплате премий и предоставлении бесплатных авиаперелетов сотрудникам. Авиакомпания лишила бонусов и льгот тех сотрудников, которые приняли участие в предыдущих забастовках в марте-апреле этого года.

Спор между профсоюзом Unite и авиаперевозчиком возник в 2009 году из-за планов компании сократить количество членов экипажа на дальних рейсах с 15 до 14 и заморозить на два года рост заработной платы. BA, терпящая рекордные убытки, надеется сэкономить на новых мерах. Профсоюз предложил альтернативные меры по сокращению зарплат и переходу некоторых сотрудников на неполную занятость, что позволило бы компании сэкономить сравнимую сумму. British Airways закончила 2009/10 финансовый год с доналоговым убытком в 531 миллион фунтов (чистый убыток - 425 миллионов). Кроме того, финансовое положение компании пошатнул "вулканический"кризис в Европе и череда масштабных забастовок весной-летом этого года.