Наводнение снесло ж/д мост в Польше

Железнодорожный мост на реке Попрад между городами Новый Сонч и Старый Сонч на юге Польши был снесен мощным потоком воды - в стране за последние дни обильные дожди вновь вызвали наводнение, жертв нет, сообщает РИА Новости со ссілкой на Польское радио.

Река Попрад в черте города Новый Сонч впадает в Дунаец. Элементы моста плывут дальше по реке и могут разрушить еще два моста на Дунайце. "Фрагменты снесенного моста действительно большие. Они угрожают мостам на Дунайце", - сказал представитель Пожарной стражи в Новом Сонче Павел Мотыка. Очевидец разрушения моста Здислав Флорек рассказал, что вода прибывала очень быстро, "неожиданно металлическая конструкция моста стала падать в Попрад". "Я видел человека с собакой на мосту, который, вероятно, оказался в реке. Говорят, что три человека упали в реку вместе с мостом", - рассказал очевидец в эфире телеканала TVN24. Представитель кризисного штаба в Новом Сонче Рышард Вонсович сообщил журналистам, что "в реку упали два человека, которых удалось спасти". По его словам, существует реальная угроза для следующего моста по течению реки. "На данный момент мост полностью закрыт для движения", - сказал Вонсович. Пресс-секретарь Польских железных дорог (ПЖД) Кшиштоф Ланьцуцкий сообщил, что ПЖД срочно разрабатывает маршрут для движения поездов в объезд зоны наводнения.