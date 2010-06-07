Компания BF group предлагает новый формат национальной логистики в Украине.

Об этом агентству УНИАН сообщили в пресс- службе компании «BF group».

Согласно полученной информации, на следующей неделе в поселке Мартусовка, что по Бориспольской трассе под Киевом, будет открыто представительство Киевской областной торгово-промышленной палаты. Сюда в ближайшее время переедет административный персонал Киевской областной таможни. Подобное внимание к небольшому населенному пункту не случайно. Здесь расположен таможенный BF-терминал, предоставляющий уникальный для Украины комплекс услуг.

Как подчеркнул управляющий БФ-терминалом Игорь МАРЧУК, «терминал расположен недалеко от Киева, и к нему удобно добираться, как с западного, так и восточного направления. Уникальность комплекса заключается в том, что здесь предприниматели и регулирующие органы максимально приближены друг к другу. Кроме традиционных для таких случаев таможенных брокеров, здесь расположены сразу три таможенных поста, причем один из них специализированный - акцизный, карантинная, санитарно-эпидемиологическая, ветеринарная и другие службы, которые контролируют осуществление экспортно-импортных операций».

Агентству УНИАН сообщили, что комплекс логистических и складских услуг, который предоставляет БФ-терминал, включает в себя всю экспортно-импортную логистическую цепочку: сопровождение грузов от ворот заграничного предприятия-производителя до конечного потребителя в Украине. Причем документооборот практически полностью компьютеризирован и позволяет отслеживать прохождение груза как за границей, так и в Украине. То же самое происходит и на таможенных пунктах терминала. На экране телевизора брокеры видят, на какой стадии находятся их декларации у таможенников, есть ли к ним замечания.

«Европейский уровень организации работы терминала позволяет нашим клиентам заметно сэкономить на стоимости операций и еще более - в десятки раз сократить время, необходимое для прохождения всевозможных таможенных процедур, - говорит И.МАРЧУК. Декларант фирмы «Ангел» Сергей УГЛЕНИЦКИЙ подтверждает, что так работать стало значительно удобней.

Как отмечают в торгово-промышленной палате, концепция проекта, который является первым в Украине трансъевропейским хабом (местом, где концентрируются, оформляются и перераспределяются грузы) разрабатывалась компаниями с мировым именем Colliers International и Jones Lang LaSalle. Общая площадь проекта – 360 га, весь участок находится в собственности BF group. Назначение земель – земли промышленности и связи.

Согласно полученной информации, на данный момент построено и сдано в эксплуатацию 2 складских комплекса (комплекс 1 сдан в декабре 2008: GLA - 50 688 м2, из них складская площадь – 37 679 м2, офисная площадь – 6 977 м2, мезонин – 6 032 м2; комплекс 2 сдан в декабре 2009: GLA 49181 м2) класса «А», где расположены зона прибытия и таможенный терминал. Также построен и начал работу завод по производству металлоконструкций (по технологии австрийской компании Zeman). Ведется активное строительство дорог и развитие инфраструктуры участка. Следующим этапом строительства будет приаэропортовый комплекс. Запланировано также строительство выставочного центра (120 000 м2).

«Мы уже имеем готовый проект центра, разработанный компаниями Messe Munchen (консалтинг) и Obermeyer Planen und Beraten (архитектурное бюро). Сейчас получаем разрешение на строительство. Основные конкуренты с точки зрения проведения национальных выставок имеют площади меньшие – «МВЦ» на «Левобережной» (58 000 м2) и «КиевЭкспоПлаза» на «Нивках» (81 400 м2). Выставка международного уровня – проект, который будет привлекать посетителей (в т.ч. бизнесменов) из-за рубежа не только в период ЕВРО-2012, но и в другое время. А возможность легко и просто оформить выставочные экспонаты на терминале, надеемся, что привлечет в Украину больше зарубежных компаний», - говорит административный директор BF group Янина ПРОХОРЕНКО.

Отмечается также, что БФ-терминал выбран экспертами ЕС в качестве украинского участника трансъевропейского транзитного коридора с Запада в Азию через Кавказ.