Кабмин передал функции заказчика реконструкции аэропорта «Львов»

Кабинет министров Украины передал функции заказчика строительства и реконструкции международного аэропорта "Львов" от Управления капитального строительства Львовской облгосадминистрации государственному предприятию "Дирекция по строительству объектов Евро-2012 в г. Львове", которое входит в сферу управления Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Распоряжение от 2 июня 2010 г. №1161-р обнародовано на сайте Верховной Рады.

При этом Управлению капитального строительства Львовской ОГА поручено осуществить в двухнедельный срок передачу Дирекции объектов, связанных со строительством и реконструкцией международного аэропорта "Львов", и соответствующей документации.

Также Управлению капитального строительства Львовской ОГА, Национальному агентству по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу вместе с другими заинтересованными органами исполнительной власти поручено обеспечить в двухнедельный срок заключение договоров о замене сторон в обязательствах по строительству и реконструкции международного аэропорта "Львов" (в случае необходимости по согласованию с соответствующими контрагентами) с учетом того, что все права и обязанности переходят к Дирекции, и решить в установленном порядке вопрос переоформления документов разрешительного характера.

Напомним, Кабинет министров Украины распоряжением № 1160-р от 23 сентября 2009 г. утвердил проект и титул строения нового аэровокзала Государственного предприятия "Международный аэропорт "Львов", разработанного предприятием с иностранными инвестициями "Тебодин Украина".

Общая сметная стоимость строительства составляет 921 млн. 362 тыс. грн., в т.ч. строительно-монтажных работ – 386 млн. 371 тыс. грн., оборудования, мебели, инвентаря – 349 млн. 025 тыс. грн. Срок строительства – 25 месяцев. Пропускная способность нового аэровокзала будет составлять 1 тыс. пассажиров в час.