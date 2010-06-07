IATA прочит мировым авиакомпаниям 2,5 млрд. прибыли

Авиалинии по всему миру получат $2,5 миллиарда прибыли в 2010 году, считает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), которая резко изменила свой предыдущий прогноз в связи с "неожиданно сильным восстановлением экономики".

В марте организация прогнозировала, что сектор получил $2,8 миллиарда убытков, сообщает Рейтер.

"Мировая экономика восстанавливается после бездны финансового кризиса гораздо быстрее, чем ожидалось. Авиалиниям помогает восстановление трафика", - сказал исполнительный директор IATA Джованни Бисиньяни.

Тем не менее, по его словам, европейские авиалинии все-таки будут убыточными в текущем году из-за последствий перебоев в авиасообщении в апреле из-за извержения вулкана в Исландии.