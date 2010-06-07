"АвтоКрАЗ" увеличил производство автомобилей в 4 раза

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-мае 2010 г. увеличила выпуск автомобилей в 4,1 раза, или на 248 единиц, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., до 328 автомобилей. Об этом УНИАН сообщили в холдинге.

По его данным, предприятие работает по мере поступления заказов. Значительную часть заказов в текущем году компания получила, одержав победу в целом ряде тендеров, как на поставку коммерческих, так и военных автомобилей.

«Предприятие с 17 по 21 мая не работало. Работа предприятия осуществляется по необходимости», - сказал представитель холдинга.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2009 году "АвтоКрАЗ" отгрузил потребителям 654 автомобиля, что составляет около 20% от реализации 2008 года.