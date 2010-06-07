МАУ начала выполнять рейсы Донецк-Дубровник

В субботу, 5 июня, авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» выполнила свой первый рейс по маршруту Донецк - Дубровник - Донецк. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба авиакомпании.

Рейсы будут выполняться еженедельно по субботам.

Перелет занимает около трех часов и выполняется на собственных современных самолетах МАУ «Боинг-737» с двумя классами обслуживания: бизнес и экономический.

«В этом году авиакомпания МАУ разработала специальную программу, способствующую развитию туризма в Восточном регионе, и открыла новые прямые рейсы из Донецка в Италию, Западную Украину и вот теперь – Средиземноморье», – отметил вице-президент МАУ по продажам и маркетингу Сергей ФОМЕНКО.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).