«Кредмаш» увеличил выпуск асфальтосмесительных установок
В январе-мае на 11%
ОАО «Кременчугский завод дорожных машин» («Кредмаш», Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-мае 2010 года увеличило выпуск асфальтосмесительных установок на 11%, или 3 установки, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 20 штук.
Об этом УНИАН сообщили в управлении экономики горисполкома Кременчуга.
По их данным, предприятие сейчас работает в нормальном режиме – пять дней в неделю.
Справка УНИАН. ОАО "Кредмаш" производит асфальтосмесительные установки, битумосмесительное оборудование, поливомоечные и пескоразбрасывательные машины,
котлы для литого асфальта, автонефтевозы, полуприцепы, автоцистерны, автогудронаторы.
36,87% акций предприятия владеет компания "Кредмаш Импекс", 12,6% – компания "Информационные системы".
В 2009 году ОАО «Кредмаш» сократил прибыль в 4,5 раза – до 6 040 тыс. грн.