«Кредмаш» увеличил выпуск асфальтосмесительных установок

ОАО «Кременчугский завод дорожных машин» («Кредмаш», Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-мае 2010 года увеличило выпуск асфальтосмесительных установок на 11%, или 3 установки, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 20 штук.

Об этом УНИАН сообщили в управлении экономики горисполкома Кременчуга.

По их данным, предприятие сейчас работает в нормальном режиме – пять дней в неделю.

Справка УНИАН. ОАО "Кредмаш" производит асфальтосмесительные установки, битумосмесительное оборудование, поливомоечные и пескоразбрасывательные машины,

котлы для литого асфальта, автонефтевозы, полуприцепы, автоцистерны, автогудронаторы.

36,87% акций предприятия владеет компания "Кредмаш Импекс", 12,6% – компания "Информационные системы".

В 2009 году ОАО «Кредмаш» сократил прибыль в 4,5 раза – до 6 040 тыс. грн.