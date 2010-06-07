ЮЗЖД назначила дополнительные электропоезда
16:22, 07 июня 2010Транспорт/Связь
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Нежин-Чернигов и Яготин-Борщаговка
Юго-Западная железная дорога назначила дополнительно электропоезда сообщением Нежин-Чернигов и Яготин-Борщаговка-техническая.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.
Согласно сообщению, сегодня, 7 июня, начал курсировать электропоезд №6305 Нежин-Чернигов, с 6 июня уже курсирует дополнительный электропоезд ежедневного сообщения № 6585 Яготин-Борщаговка-техническая.
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