ВОЛЯ выбрана техническим партнером NIC.UA

Компания ВОЛЯ была выбрана крупнейшим регистратором Украины - NIC.UA (компания «Сервис Онлайн») - в качестве технического партнера, который обновил инфраструктуру своих серверов имен, обслуживающих DNS запросы к доменным именам клиентов. Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь ВОЛИ Алина СИГДА.

По ее данным, в результате этого повышена надежность работы доменов и улучшена скорость доступа к ним в Украине и в мире. При этом также новая техническая инфраструктура позволит повысить отказоустойчивость при различных атаках на сервера имен компании NIC.UA.

По словам А.СИГДЫ, теперь сервера имен NIC.UA размещены на трех разных технических площадках – двух крупнейших интернет-провайдеров страны – Дата-центрах компаний «Воля» и «Укртелеком» и на сервере одного из крупнейших мировых «облачных» хостингов компании «Rackspace», расположенного в США. До сих пор компания «Сервис Онлайн» использовала три сервера имен, которые находились в Дата-центрах украинских компаний «Датагруп», «Укртелеком» и «Дримлайн».

Использование трех серверов имен и размещение их на крупнейших площадках Украины и США позволяет также уменьшить скорость обработки пользовательских запросов. Это означает, что сайт с момента ввода адреса будет загружаться быстрее. Повышение скорости ресолвинга (преобразования домена в IP адрес) также достигается тем, что сервера имен перенесены к самым крупным провайдерам Украины – это значит, что пакет с информацией об IP-адресе будет доходить быстрее к большинству пользователей Украины, так как сервера имен находятся «ближе». При этом не пострадает и скорость отклика для зарубежных пользователей.

Таким образом, в случае аварии или проблем с доступом к одному из серверов имен другие будут заниматься обработкой пользовательских запросов, и доменные имена клиентов регистратора NIC.UA будут работать.

Как и раньше, клиентам NIC.UA доступно мгновенное изменение настроек доменов. Например, если пользователь изменит данные своего домена, то все изменения на серверах имен обновятся мгновенно.

Справка УНИАН. Сервис регистрации доменных имен NIC.UA создан в 2007 году и предоставляет полный спектр услуг по регистрации доменов и торговых марок. Особенностью NIC.UA является то, что все услуги осуществляются автоматически, без участия человека. NIC.UA является проектом компании «Сервис Онлайн», которая внедрила на рынок более 11 успешных бизнес-проектов: от регистрации доменных имен и предоставления услуг хостинга до разработки програмного обеспечения и веб-дизайна.

Компания ВОЛЯ является национальным украинским телекоммуникационным провайдером, который предоставляет комплексную мультисервисную услугу, а именно: информация и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; передача данных – высокоскоростной доступ в Интернет и услуги крупнейшего в Украине дата-центра; коммуникация – компьютерная и голосовая связь.

ВОЛЯ в целом по Украине обслуживает около 1,7 млн. абонентов, в том числе более чем 395 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа к Интернету.