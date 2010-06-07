Кременчугский завод техуглерода осуществил поставку для Nokian

ОАО «Кременчугский завод технического углерода» (г. Кременчуг. Полтавская обл.) осуществило поставку пробной партии сажи для компании Nokian.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил директор предприятия Вячеслав ЯВОРСКИЙ.

«Мы заключили контракт на поставку пробной партии для компании Nokian. Первая партия – это несколько мешков разных марок. Они делают смесь, делают резину и испытывают. Это процесс нескольких месяцев и потом станет известно, будут ли они с нами сотрудничать», - сказал В.ЯВОРСКИЙ.

Он также отметил, что в течении нескольких месяцев в компании Nokian будут проведены исследования сажи из Кременчуга, потом из сажи сделают резину и проверят ее, а потом может пойти речь о подписании контракта.

Справка УНИАН. ОАО «Кременчугский завод технического углерода» (Полтавская обл.) специализируется на производстве углерода технического (сажа). Завод

выпускает технический углерод, используемый в шинной и резинотехнической промышленности, а также в лакокрасочном производстве. Большую часть продукции

экспортируют за границу. Покупателями продукции завода являются ведущие мировые производители шин Michelin (Франция), Goodyear Tire & Rubber Co. (США),

Continental AG (Германия) и другие.

Около 49 % акций ОАО «Кременчугский завод технического углерода» летом 2008 года купили представители группы Константина ЖЕВАГО. Более 50% акций предприятия контролирует Мирослав БАЛДИС.

Кременчугский завод технического углерода завершил 2008 год с чистой прибылью 6,373 млн. грн.

КЗТУ завершил 2008 год с чистой прибылью 6,373 млн. грн., в то время как в 2007 году чистый убыток предприятия составил 2,666 млн. грн.

Компания Nokian Tyres является крупнейшим производителем шин в северных странах и входит в число компаний, наиболее успешно работающих в области производства шин.