АМКУ оштрафовал аэропорт «Запорожье»

Запорожское областное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовало ГП «Международный аэропорт «Запорожье» на 17 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Как установило отделение, предприятие завысило отпускные цены на авиационное горючее для заправки самолетов, что привело к ущемлению интересов потребителей.