АМКУ оштрафовал аэропорт «Запорожье»
18:01, 07 июня 2010Транспорт/Связь
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На 17 тыс. грн.
Запорожское областное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовало ГП «Международный аэропорт «Запорожье» на 17 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.
Как установило отделение, предприятие завысило отпускные цены на авиационное горючее для заправки самолетов, что привело к ущемлению интересов потребителей.
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