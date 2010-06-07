Антимонопольный комитет оштрафовал ЮЗЖД

Киевское областное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовало Юго-Западную железную дорогу (ЮЗЖД) на 34 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМКУ, железная дорога без объективных причин применяла разные условия к равнозначным соглашениям с потребителями на услуги по оформлению проездных билетов в пригородном сообщении. Кроме того, ЮЗЖД безосновательно взимала дополнительный сбор во время приобретения потребителями проездных документов в вагонах.