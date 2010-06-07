СК «Омега» застраховала авиакомпанию «Зет-АЭРО»
Экипаж и ответственность
Страховая компания «Омега» заключила ряд договоров страхования с ООО «Авиакомпания «Зет-АЭРО».
Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.
Согласно сообщению, в частности, заключен договор обязательного страхования членов экипажа воздушного судна и другого авиаперсонала компании. Страховая сумма составила 100 тыс. грн. на каждое застрахованное лицо.
По информации компании, согласно договору, члены экипажа воздушного судна и другой авиационный персонал являются застрахованными во время исполнения ими служебных обязанностей.
Также заключен договор обязательного страхования ответственности ООО «Авиакомпания «Зет-АЭРО» за возможный ущерб, который может быть причинен в результате эксплуатации судна третьим лицам, пассажирам, багажу, почте и грузам.
Общая страховая сумма по этому договору составила почти 2 млн. грн.
Справка УНИАН. ЗАО «Страховая компания «Омега» (Киев) зарегистрировано в ноябре 1994 года.
В 2009 года СК «Омега» собрала страховых платежей на сумму 212 млн. грн., страховые выплаты составили 33,129 млн. грн.