СК «Омега» застраховала авиакомпанию «Зет-АЭРО»

Страховая компания «Омега» заключила ряд договоров страхования с ООО «Авиакомпания «Зет-АЭРО».

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в частности, заключен договор обязательного страхования членов экипажа воздушного судна и другого авиаперсонала компании. Страховая сумма составила 100 тыс. грн. на каждое застрахованное лицо.

По информации компании, согласно договору, члены экипажа воздушного судна и другой авиационный персонал являются застрахованными во время исполнения ими служебных обязанностей.

Также заключен договор обязательного страхования ответственности ООО «Авиакомпания «Зет-АЭРО» за возможный ущерб, который может быть причинен в результате эксплуатации судна третьим лицам, пассажирам, багажу, почте и грузам.

Общая страховая сумма по этому договору составила почти 2 млн. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «Страховая компания «Омега» (Киев) зарегистрировано в ноябре 1994 года.

В 2009 года СК «Омега» собрала страховых платежей на сумму 212 млн. грн., страховые выплаты составили 33,129 млн. грн.