Гостаможслужба оптимизировала структуру своих постов

В Харьковской области

Государственная таможенная служба Украины оптимизировала структуру таможенных постов в Харьковской области. Как сообщается на официальном сайте ведомства, приказом Гостаможслужбы №503 от 21 мая 2010 года ликвидируются таможенные посты Харьковской областной таможни «Гоптовка», «Плетеневка», «Харьков-железнодорожный» и таможенный пост «Казачья Лопань». Вместо ликвидированных таможенных постов создаются посты «Товарный», «Железнодорожный» и «Автомобильный».

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