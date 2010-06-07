Гостаможслужба оптимизировала структуру своих постов
18:11, 07 июня 2010Транспорт/Связь
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В Харьковской области
Государственная таможенная служба Украины оптимизировала структуру таможенных постов в Харьковской области.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, приказом Гостаможслужбы №503 от 21 мая 2010 года ликвидируются таможенные посты Харьковской областной таможни «Гоптовка», «Плетеневка», «Харьков-железнодорожный» и таможенный пост «Казачья Лопань». Вместо ликвидированных таможенных постов создаются посты «Товарный», «Железнодорожный» и «Автомобильный».
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