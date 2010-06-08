Компания Apple представила новый iPhone4
08:36, 08 июня 2010Транспорт/Связь
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«Самую точную вещь в мире»
Глава американской компании Apple Стив ДЖОБС представил новую модификацию смартфона iPhone 4.
Как сообщает Gazeta.ru, презентация состоялась на конференции в Сан-Франциско.
Диоганаль дисплея нового смартфона составляет 8,9 см, он обладает разрешением в 960 на 640 пикселей. В одном дюйме iPhone 4 дисплея умещается 326 точек – более чем в два раза больше, чем в предыдущей версии смартфона (163 пикселя). При этом толщина iPhone 4 равна 9,3 мм, что на 24% меньше, чем у его предшественника 3GS.
Новое устройство оснащено камерой для видеоконференций и фотокамерой со вспышкой.
С.ДЖОБС назвал iPhone «самой точной и прекрасной вещью в мире».
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