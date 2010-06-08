Компания Apple представила новый iPhone4

Глава американской компании Apple Стив ДЖОБС представил новую модификацию смартфона iPhone 4.

Как сообщает Gazeta.ru, презентация состоялась на конференции в Сан-Франциско.

Диоганаль дисплея нового смартфона составляет 8,9 см, он обладает разрешением в 960 на 640 пикселей. В одном дюйме iPhone 4 дисплея умещается 326 точек – более чем в два раза больше, чем в предыдущей версии смартфона (163 пикселя). При этом толщина iPhone 4 равна 9,3 мм, что на 24% меньше, чем у его предшественника 3GS.

Новое устройство оснащено камерой для видеоконференций и фотокамерой со вспышкой.

С.ДЖОБС назвал iPhone «самой точной и прекрасной вещью в мире».