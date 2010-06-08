Тигипко: Украина заинтересована в активизации сотрудничества с РФ

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО убежден, что Украина заинтересована в активизации сотрудничества с Российской Федерацией по предложенным взаимовыгодным проектам.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, комментируя заявление посла России в Украине Михаила ЗУРАБОВА о том, что Украине следует ускорить реакцию на предложения по сотрудничеству в экономической сфере с РФ.

«Мы тоже заинтересованы в быстрой реакции, если это нам выгодно», - сказал С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что предложения России по сотрудничеству в авиастроении для Украины очень интересны, прежде всего, поскольку Украина получит возможность расширить присутствие на рынке авиапрома России и выход на рынок третьих стран.

Чрезвычайно интересны, отметил вице-премьер, предложения России по сотрудничеству в ядерной сфере. «Россия дала чрезвычайно интересные для нас условия и по достройке энергоблоков, и производству ядерного топлива. На такие программы надо реагировать, и не надо бояться, что это Россия или не Россия. Главное, чтобы страна была сильной. Если страна сильная, то в ней работают такие регуляторы, которые могут регулировать любого инвестора», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, посол РФ в Украине Михаил ЗУРАБОВ 7 июня на международном круглом столе «Украина и Россия: новое взаимодействие» в Ялте заявил, что предложения Российской Федерации, касающиеся сферы экономики, носят временный характер, и Украине следует отреагировать на них в течение ближайших полутора лет.