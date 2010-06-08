Гендиректором ЧСЗ назначен Валерий Калашников

Наблюдательный совет ГАХК «Черноморский судостроительный завод» (ЧСЗ, г. Николаев) назначил с 15 июня генеральным директором Валерия КАЛАШНИКОВА, который ранее исполнял обязанности генерального директора завода.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе холдинга ЗАО «Смарт-холдинг», в который входит завод.

В сообщении отмечается, что такое решение наблюдательный совет принял на своем заседании 7 июня.

Как объяснил первый заместитель генерального директора «Смарт-холдинга» по развитию и управлению активами Алексей ТИМОФЕЕВ, «на ЧСЗ начался новый этап, и в настоящее время предприятию необходим руководитель с хорошим отраслевым опытом. Это важно для реализации ответственных заказов, в том числе госзаказа по строительству кораблей класса «корвет».

Также в сообщении отмечается, что В.КАЛАШНИКОВ начал работать на ЧСЗ с 2009 года в должности директора по производству. С февраля 2010 года по совместительству был назначен исполнительным директором.

Как сообщал УНИАН, 28 мая Хозяйственный суд г. Киева своим решением удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Украины и признал недействительными договоры, по которым Фондом государственного имущества Украины были незаконно проданы и в дальнейшем перепроданы акции ЧСЗ в размере 90,25% уставного фонда и обязал покупателей вернуть спорный пакет акций государству.

Напомним, 7 октября 2003 года 90,25% акций ГАХК «Черноморский судостроительный завод» были приобретены ОАО «Николаевская малотоннажная верфь» (ныне ОАО «Судмашпром»), которое ранее контролировали бизнесмены Игорь и Олег ЧУРКИНЫ.

Впоследствии Фонд госимущества Украины попытался через суд расторгнуть договор купли-продажи. Однако в декабре 2005 года Николаевский хозяйственный суд отказал полностью в удовлетворении иска в пользу ФГИУ, а 24 октября 2006 года и Одесский апелляционный суд признал договор купли-продажи действительным.

14 марта 2007 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассационную жалобу Фонда госимущества и оставил в силе решение первых инстанций, в частности Хозяйственного суда Николаевской области и Одесского апелляционного хозсуда, подтвердивших право собственности ОАО «Судмашпром» (ранее - ОАО «Николаевская малотоннажная верфь») на 90,25% ОАО «Черноморский судостроительный завод».

6 декабря 2007 года Фонд государственного имущества Украины согласовал договор между ОАО «Судмашпром» и ОАО «Херсонский судостроительный завод» по продаже 90,25% пакета акций ГАХК «Черноморский судостроительный завод».

Справка УНИАН. ГАХК «Черноморский судостроительный завод» специализируется на производстве судов полной грузоподъемностью до 105 тыс. тонн, а также производит судовые котлы, механизмы и судовое оборудование. Основные рынки сбыта - Украина, РФ, Греция, Эстония.

90,25% акций ЧСЗ принадлежит ОАО "Херсонский судостроительный завод», который в конце 2007 года приобрел этот пакет акций у ОАО "Судмашпром" (Николаев) на условиях согласованного с ФГИУ и Антимонопольным комитетом договора купли-продажи. Миноритарным акционером предприятия является государство.

Херсонский судостроительный завод и Черноморский судостроительный завод входят в состав формируемого судостроительного холдинга ЗАО «Смарт-холдинг».

"Смарт-холдинг" занимается развитием проектов в горно-металлургическом комплексе (как акционер группы компаний "Метинвест" и Яковлевского ГОКа), в производстве нерудных материалов (предприятия субхолдинга "Смарт-Нерудпром"), в судостроении (субхолдинг на базе Херсонского и Черноморского судостроительных заводов), в АПК (субхолдинг "Сагро" и группа компаний "Верес"), осуществляет проект строительства глубоководного порта Очаков и управляет рядом предприятий в других отраслях экономики.