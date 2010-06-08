Правительство реализует ряд проектов в авиаотрасли

Правительство Украины в ближайшие полтора года планирует сдать в эксплуатацию ряд объектов в авиационной отрасли.

Как сообщил УНИАН департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ во время Международного форума аэропортов и авиаперевозчиков Routes CIS в Харькове.

«Что касается развития авиации, то в ближайшие полтора года все авиаперевозчики, которые летают в Украину или захотят летать к нам, получат от правительства Украины ряд объектов», - отметил он.

В частности, по словам Б. КОЛЕСНИКОВА, в Харькове правительство планирует не позже октября 2011 года сдать в эксплуатацию взлетно-посадочную полосу длиной 2,5 километра. Во Львове будет построен новый пассажирский терминал общей площадью 29 тыс. кв. м и посадочная полоса длиной 3,2 километра.

Кроме того, первый вице-премьер сообщил, что в «Борисполе» правительство планирует построить новый пассажирский терминал D общей площадью около 100 тыс. кв. м. Он напомнил, что терминал F упомянутого аэропорта будет сдан в эксплуатацию этим летом.

В 2011 году в эксплуатацию будут сданы международный терминал Донецкого аэропорта общей площадью 52 тыс. кв. м и взлетно-посадочная полоса, сертифицированная по третьей категории ICAO, длиной 4 километра.

Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что после выполнения обязательной программы по подготовке к Евро-2012 правительство планирует заняться строительством новой полосы в Одесском аэропорту. А также, по его словам, остается приоритетным вопрос Крыма.

Как сообщал УНИАН, 7-9 июня в Харькове проходит первый Международный форум аэропортов и авиаперевозчиков Routes CIS.