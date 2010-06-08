Минтранс ускорит работу по реформированию Укрзализныци

Министерство транспорта и связи Украины по требованию Всемирного банка (ВБ) ускорит работу по реформированию «Укрзализныци».

Как сообщила УНИАН пресс-служба министерства, соответствующая договоренность была достигнута во время встречи министра транспорта и связи Украины Константина ЕФИМЕНКО с представителями Всемирного банка.

Представители ВБ отметили, что в целом довольны политикой в транспортной отрасли, которую проводит правительство. В то же время, по их словам, для получения кредита на модернизацию «Укрзализныци» (речь идет о сумме 500 млн. долл.) процесс реформирования железной дороги нужно ускорить.

«Мы видим, что правительство уделяет значительное внимание этому проекту и дает «зеленый свет» для его реализации. В свою очередь, банк готов оказать всестороннюю поддержку Минтрансу в продвижении реформы «Укрзализныци», - сказали представители ВБ.

К.ЕФИМЕНКО сообщил, что в ІІІ квартале этого года проект закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О железнодорожном транспорте» будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров Украины, а в ІV квартале – подан в Верховную Раду. «Принятие этого решения нуждается в тщательном обсуждении и согласовании с профсоюзами и другими представителями общественности, в частности самими железнодорожниками. В то же время, понимая требование банка и значимость получения кредита, мы ускорим эту работу», - сказал министр.

Справка УНИАН. В настоящее время в стадии подготовки находится проект «Укрзализныци» стоимостью 500 млн. долл., предусматривающий повышение пропускной способности железнодорожного направления Знаменка-Долинская- Николаев-Херсон-Джанкой. За средства, полученные от ВБ, планируется построить второй железнодорожный путь, электрифицировать участки и модернизировать автоматику, телемеханику и связь.