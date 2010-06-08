TNT Express открыла складской комплекс в Киеве

Компания TNT Express, оператор транспортных экспресс-услуг, 7 июня т.г. открыла складской комплекс по пр. Московскому, 28-а в Киеве.

Об этом говорится на сайте компании.

Как указывается в сообщении, складской комплекс класса «А» расположен на территории площадью 0,72 га, рядом с центральном офисом компании. Данное расположение даёт возможность компании расширить свои складские помещения для хранения и сортировки грузов на 1,4 тыс. кв.м.

В рамках программы расширения производственных площадей компания TNT Express с начала 2010 г. увеличила объём складских помещений в региональных представительствах на 20%, до конца 2010 года планируется увеличить до 50%.

Справка УНИАН. Компания TNT Express в Украине работает с 1993 года. Компания предоставляет услуги по экспресс-доставке. Штат компании насчитывает более 700 сотрудников.