Вопрос увеличения параметров судов изучит рабочая группа

Вопрос увеличения параметров расчетного судна для безопасного плавания по Бугско-Днепровско-Лиманском каналу (БДЛК) к причалам ООО СП «Нибулон» изучит рабочая группа.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи, такое решение было принято 7 июня министром транспорта и связи Украины Константином ЕФИМЕНКО.

Вопрос возник в связи с дноуглубительными работами на I колене акватории Николаевского морского торгового порта, подходном канале и операционной акватории ООО СП «Нибулон».

В состав рабочей группы, которая определит условия безопасного судоходства на БДЛК и подходах к причалу «Нибулона», войдут представители Государственной администрации морского и речного транспорта, Госфлотинспекции, «Черноморниипроекта», «Госгидрографии», Одесской национальной морской академии и ГП «Николаевский морской торговый порт» (НМТП).

Напомним, в настоящее время к причалам ООО СП «Нибулон» может подходить судно длиной не более 170 м.

Как сообщал УНИАН, с октября 2009 г. по март 2010 г. на рейде в Николаевском порту простаивало судно «Preventer» из-за распоряжения капитана НМТП. В «Нибулоне» считали запрет полностью безосновательным, в связи с чем компания обратилась в суд с иском о признании противоправным отказа капитана порта в согласовании заявки на лоцманскую проводку судна.

По данным Минтранссвязи, ограничения, установленные действующими нормативными актами национального законодательства относительно плавания судов на подходах к акватории НМТП, делали невозможной проводку судов типа СН-70 (к такому типу принадлежит «Preventer») к причалу ООО «Нибулон», поскольку оно значительно превышает допустимые для прохождения по каналу характеристики. В связи с рисками, Минтранс предложил альтернативный вариант проводки судна.

В марте 2010 г. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обязал Министерство транспорта и связи Украины отменить запрет ООО «СП «Нибулон» на проведение дноуглубительных работ в Николаевском морском порту.

В частности, АМКУ требует от Минтранса прекратить антиконкурентные действия в виде препятствования проведению ООО «СП «Нибулон» дноуглубительных работ в акватории порта Николаев. Согласно принятому в этом деле решению комитета, министерство должно выполнить обязательства в месячный срок. В частности, Минтранс должен отменить решение, которым безосновательно отказал ООО «СП «Нибулон» в согласовании проведения дноуглубительных работ, и повторно рассмотреть предоставленные предприятием материалы, приняв решение об их согласовании.