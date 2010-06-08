Порт «Южный» получит два новых буксира

Морской торговый порт «Южный» получит два новых современных буксира.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе порта.

Согласно сообщению, руководство голландской компании Damen Shipyards, которая осуществляет строительство буксиров, пригласило представителей порта для участия в спуске новых судов на воду, осуществить который планируется 9 июля.

Один из двух буксиров ледового класса мощностью 5000 л.с. с поворотной рулевой колонкой прибудет в Южный в октябре-ноябре этого года. Второй такой же буксир ожидают в порту в начале 2011 года.

Как отмечается в сообщении, спуск на воду двух новых буксиров, которые построены по заказу порта «Южный», состоится 9 июля в румынском городе Галац.

Напомним, в апреле 2009 года порт «Южный» заключил договор с ведущей мировой судостроительной компанией Damen Shipyards о приобретении двух мощных буксиров, отвечающих наивысшим международным стандартам.