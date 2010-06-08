Открылся новый дилерский центр Subaru

Официальный импортер японского производителя автомобилей Subaru компании Fuji Heavy Industries Ltd. в Украине – компания Subaru Ukraine совместно с ООО «Автоцентр Украина Плюс» открыли новый дилерский центр «Субару Днепр» в Днепропетровске.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании Subaru Ukraine.

В сообщении отмечается, что компания «Автоцентр Украина Плюс» получила статус официального дилера «Субару Украина».

Новый дилерский центр «Субару Днепр», построенный в соответствии с корпоративными стандартами Subaru, позволяет осуществлять обслуживание полного цикла и включает в себя шоу-рум, сертифицированный сервисный центр, а также склад запчастей и аксессуаров.

Площадь шоу-рума позволяет представить полный модельный ряд автомобилей Subaru.

Дилерский центр «Субару Днепр» будет осуществлять продажу новых автомобилей Subaru, оригинальных запчастей и аксессуаров к ним, полное техническое обслуживание и ремонт, а также широкий спектр дополнительных сервисов, таких как страхование автомобилей, установка дополнительного оборудования и аксессуаров.

Автоцентр «Субару Днепр» стал вторым центром Subaru в Днепропетровске и двадцать четвертым официальным региональным партнером ООО «Субару Украина».

Напомним, дилерская сеть «Субару Украина» охватывает 20 регионов.

Справка УНИАН. В июне 2006 года японская компания Fuji Heavy Industries Ltd. объявила об открытии в Украине дистрибьюторской компании Subaru Ukraine LLC. Компания Subaru Ukraine LLC зарегистрирована в Киеве с уставным капиталом 15 млн. грн.

Учредителями компании являются японский торговый дом Sojitz Corporation – 51% и компания AWD Motors (Киев) – 49%, которая в свою очередь была создана двумя украинскими компаниями ООО «Мега-Моторс» и ООО «Меркурий», ранее выступавшими импортерами Subaru в Украине.