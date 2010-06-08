Производство легковушек в Украине сократилось на 26,4%

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-мае 2010 года, по оперативным данным, сократилось на 26,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 21,301 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным Ассоциации, производство автобусов в Украине в январе-мае т.г. увеличилось в 2,4 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 909 штук.

Также в сообщении сказано, что производство грузовых автомобилей в Украине в январе-мае увеличилось в 2,9 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 1997 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году производство легковых автомобилей в Украине сократилось на 83,6%, по сравнению с 2008 годом, до 65,7 тыс. штук. Производство автобусов в Украине в 2009 году сократилось на 85,4%, по сравнению с 2008 годом, до 1473 штук, а производство грузовых автомобилей сократилось на 78,8% – до 2499 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), Корпорация «Богдан» (ОАО «ЛуАЗ» и ОАО «Черкасский автобус»), ЗАО «Еврокар», Корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» (ЗАО «Черниговский автозавод» и ЗАО «Бориспольский автозавод») и др.