«Еврокар» увеличил производство автомобилей в 2,7 раза

автомобилей марок VW Group – ЗАО «Еврокар» (Ужгородский р-н, Закарпатская обл.) в январе-мае т.г. увеличило производство автомобилей различных марок в 2,7 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 2,208 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит «Еврокар».

В сообщении отмечается, что в мае «Еврокар» увеличил производство автомобилей различных марок на 61,0%, по сравнению с апрелем, до 744 штук.

Справка УНИАН. ЗАО «Еврокар» (с. Соломоново Ужгородского района Закарпатской области) является производителем автомобилей марок Volkswagen Group в Украине.

С сентября 2004 года компания ведет строительство второй очереди производственных мощностей, что позволит увеличить ежегодное производство автомобилей до 45 тыс. штук в год с одновременным углублением локализации производства на территории Украины.

В 2009 году «Еврокар» сократил производство автомобилей различных марок на 90,1%, или на 32328 штук, по сравнению с 2008 годом, до 3564 штук.

Холдинг Volkswagen владеет марками Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley и некоторыми другими.