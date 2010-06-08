На переездах и путях УЗ в январе-мае произошло 46 ДТП

На протяжении января-мая 2010 года на переездах и путях железных дорог Украины произошло 46 дорожно-транспортных происшествий, что на 12 случаев больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, 43 случая произошло на переездах и три – на железнодорожных путях вне переездов. Во время ДТП семь человек погибло и 20 – травмированы. Больше всего ДТП (13 случаев) произошло на Львовской железной дороге.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП выросло на 12 случаев, а количество пострадавших уменьшилось: погибших – на 13 человек, травмированных – на 3 человека.

Как свидетельствует статистика, чаще всего ДТП происходят из-за того, что граждане игнорируют запретительные сигналы светофоров, нарушают правила поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. К примеру, на протяжении января-мая этого года больше всего ДТП (27 случаев) произошло на переездах без дежурного, оборудованных сигнализацией, причем все – по вине водителей автотранспорта.