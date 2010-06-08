Мост «Керчь-Кавказ» может быть построен до 2014 года

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что реализация проекта по строительству мостового перехода «Керчь-Кавказ» может быть завершена до начала Олимпийских игр в Сочи 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с главой правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ, которая состоялась сегодня в Стамбуле.

Президент Украины отметил, что вопрос совместного с российской стороной строительства этого моста уже обсуждается давно, и предложил главе правительства РФ конкретизировать реализацию этого проекта.

«Этот транспортный коридор позволит решить вопрос транспортной инфраструктуры и для Украины, и для России. Это дорога из Европы в Сочи на Олимпийские зимние игры, и не только на них, а в целом это доступ в кавказский регион», - сказал В.ЯНУКОВИЧ и подчеркнул, что украинская сторона считает этот проект реальным, который может быть осуществлен совместно с Россией до 2014 года – к открытию зимних Олимпийских игр в Сочи.

В свою очередь, В.ПУТИН согласился, что это необходимый, важный и полезный проект. Но, по его словам, этот вопрос еще нуждается в сложной технической экспертизе.