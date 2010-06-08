КВЗ увеличил производство грузовых вагонов в 4,7 раза

Кременчуг. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-мае 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, увеличило производство грузовых вагонов в 4,7 раза, или на 2 800 штук, - до 3 558 вагонов.

Об этом УНИАН сообщили в управлении экономики гориспокома Кременчуга.

По их данным, предприятие работает в нормальном режиме.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2009 году уменьшил производство грузовых вагонов в 2 раза - до 3 тыс. 300 штук.