В здравницах УЗ отдохнут почти 25 тысяч детей

Летом 2010 года ведомственные детские оздоровительные лагеря «Укрзализныци» смогут принять почти 25 тысяч детей железнодорожников. Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», уже подготовленно 27 детских заведений, смены в которых будут длиться от 18 до 21 суток.

Особое внимание будет уделяться организации отдыха детей-сирот, детей из малообеспеченных и многодетных семей и детей, проживающих в зонах с повышенным радиологическим состоянием.

В детских здравницах созданы безопасные условия для проживания и питания, обеспечена охрана, постоянный санитарно-гигиенический и противоэпидемический надзор, обустроены медпункты, спортплощадки, открытые водоемы и санитарно-бытовые помещения.

К работе в учреждениях приглашенные квалифицированы медицинские и педагогические работники.

Взнос родителей за детскую путевку будет составлять от 10 до 30% ее полной стоимости. Разница между стоимостью путевки и взносом родителей будет компенсироваться за счет средств профсоюзов и региональных отделений фонда соцстрахования.

Справка УНИАН. Летом 2009 года в ведомственных оздоровительных заведениях «Укрзализныци» оздоровились 25801 ребенок из семей железнодорожников, в том числе 1446 детей из многодетных семей, 186 детей-сирот и 1028 детей, которые проживают на территориях повышенного радиационного загрязнения.