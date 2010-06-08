На 9-11 июня свободные места в крымком направлении есть

По состоянию на 8 июня, «Укрзализныця» назначила для перевозок летом 21 поезд, поскольку количество пассажиров летом увеличивается в два раза.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ведомства, больше всего поездов (18) будет курсировать в крымском направлении и 2 - в Одессу.

Работа по изучению спроса и назначение дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается. В связи с этим «Укрзализныця» призывает пассажиров предварительно планировать свои путешествия и покупать проездные документы.

По данным ведомства, на сегодня свободные места в крымском направлении есть. К примеру, из Киева на сегодня в направлении Крыма на 9 июня есть свыше 1200 свободных мест, на 10 июня - свыше 1300, на 11 июня - более 1900, на 16 июня - свыше 3000 свободных мест.

В целом для обеспечения летних перевозок 2010 года железнодорожники задействуют 6297 пассажирских вагонов, из них 1798 - вагоны, которые оборудованы системой кондиционирования воздуха.

Также железные дороги позаботятся и о маленьких пассажирах, для чего будет сформировано 5 составов для назначения специальных «детских» поездов, которые будут отправлять детей к местам отдыха. Все эти поезда будут оборудованы ремнями безопасности для предотвращения падения с верхних полок.

Для оформления проездных документов в дальнем и пригородном сообщении готовятся к открытию 175 дополнительных касс: 16 - на Донецкой железной дороге, 15 - на Одесской, 17 - на Южной, 44 - на Юго-Западной, 83 - на Приднепровской.