ПЖД на этой неделе отремонтирует почти 13 км колеи

Приднепровская железная дорога начала капитальный ремонт одноколейных участков Правда – Карнауховка, Саксагань – Приворот и колеи на станции Запорожье Левое.

Среднему ремонту будет подлежать колея на перегонах Запорожье Левое – Анатолия Алимова, Кривой Рог – Допоможная, Гейковка – Выдвинь, Баловка – Днепродзержинск Левобережный.

Также железнодорожники заменят стрелочные переводы на станциях Вишневецкое и Славгород. На участке Партизаны – Сокологорное и ст. Новомосковск будет уложена бесстыковая колея.

Работы планируют завершить до 11 июня.

В целом на этой неделе на Приднепровской железной дороге будет отремонтировано капитальным ремонтом 9,2 км и средним – 3,7 км колеи. Будет заменено два комплекта стрелочных переводов и уложено 10,8 км. бесстыковой колеи.

Приднепровская железная дорога призывает граждан внимательно следить за объявлениями на вокзалах и предварительно планировать свои поездки, поскольку в связи с путевыми работами в графике движения пригородных поездов возможны изменения.