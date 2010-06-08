КВЗ сократил производство пассажирских вагонов почти в 2 раза

Кременчуг. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-мае 2010 года сократило производство пассажирских вагонов в 1,85 раза, или на 6 вагонов, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 7 штук.

Об этом УНИАН сообщили в управлении экономики горисполкома Кременчуга.

Согласно сообщению, предприятие работает по 5 рабочих дней в неделю, выпуская в основном грузовые вагоны. Заказы на пассажирские вагоны отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, Крюковский вагоностроительный завод в январе-мае 2010 года увеличил производство грузовых вагонов в 4,7 раза, или на 2 800 штук, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 3 558 вагонов.

Справка УНИАН. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов – пассажирских и грузовых.