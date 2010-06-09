Завтра пройдет форум «Проблемы и перспективы развития грузоперевозок»

10 июня 2010 года в г. Киеве состоится международный деловой форум «Проблемы и перспективы развития грузовых перевозок» при участии представителей Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця», грузоотправителей Украины и немецкой компании «DB Shenker» Германия и Украина. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Мероприятие будет проходить под председательством заместителя генерального директора Укрзализныци Виктора Чорного и директора Восточного региона компании «DB Shenker» господина Ганса Георга Вернера.

В 11:30 для представителей СМИ запланированная пресс-конференция.

Конференция состоится на втором этаже конференц-зала гостиницы «Премьер-Палац" по адресу: г. Киев, на углу улицы Пушкинской и бульвара Тараса Шевченко, д. 5-7/29).

Аккредитация обязательна. Просьба аккредитоваться за телефонами: (044) 465-24-28, 465-21-72, 465-21-76,

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